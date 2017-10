La Quotidienne du 04/10: Giroud titulaire en Bulgarie ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Mercredi, le rendez-vous Bulgarie-France approche à grands pas, mais en attendant, c'est la Quotidienne ! On parle des Bleus aujourd'hui encore avec la convocation de Jordan Amavi, l'objectif de Dimitri Payet et les états d'âme de Blaise Matuidi. Et Cristiano Ronaldo nous explique tout simplement comment il a fait pour atteindre les sommets.

C'est mercredi, c'est le milieu de la semaine, et pour tenir jusqu'aux matches du week-end, on prend sa dose que Quotidienne avec Thomas Mekhiche et Téléfoot !





La Quotidienne de Téléfoot:







Au menu de la quotidienne de ce mercredi 4 octobre :



- Blaise Matuidi est touché quand on dit de lui qu'il a les "pieds carrés" (c'est vrai quoi, "vous êtes méchants quand même"...)

- à la cantine, certains Bleus ont de l'appétit ("ouais gros")

- Layvin Kurzawa blessé, Didier Deschamps appelle Jordan Amavi

- Cristiano Ronaldo explique sa méthode simple grâce à laquelle il s'est hissé parmi les meilleurs : "Le talent avec beaucoup de travail"

- Markus Babbel, ancien défenseur du Bayern Munich, allume sans ménagement Franck Ribéry "qui se pense du même niveau que Messi et Ronaldo" et ce que "ces deux dernières années, il n'a pas marqué un seul but en Ligue des champions"





La question du jour :



A votre avis, Dimitri Payet sera-t-il présent en Russie pour la Coupe du monde si les Bleus se qualifient (il aura alors 31 ans) ?





Ah, et il y a un petit jeu vidéo sympa (FIFA 18 sur PS4) à gagner ce mercredi !









Retrouvez également La Quotidienne de Téléfoot sur Facebook, Twitter, Snapchat (telefoot_tf1) et Instagram (telefoot_tf1).



Et ne manquez pas la Quotidienne du mardi 3 octobre aussi, au cas où nous l'auriez manqué (mais auriez-vous osé ?) :