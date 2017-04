La Quotidienne du 06/04 : Alexis Sanchez, un rêve éveillé pour le PSG

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Au menu de la quotidienne de Téléfoot du 6 avril : le PSG qui rêve d'Alexis Sanchez, un Hatem Ben Arfa pas très bavard, un Patrick Kluivert bavard mais pas fan de la vidéo de Ben Arfa et l'amende salée de Pierre-Emerick Aubameyang.

C’est le retour de votre rendez-vous préféré : la Quotidienne de Téléfoot.

Au menu de ce jeudi 6 avril 2017 :

Au menu de la Quotidienne de Téléfoot : Le PSG qui rêve plus que jamais d’Alexis Sanchez pour le prochain mercato estival, Hatem Ben Arfa et les joueurs du PSG pas très bavards, un Patrick Kluivert visiblement pas très fan de la vidéo #LaForceDuDestin de HBA, l’amende salée de Pierre-Emerick Aubameyang et le roi de la simulation qui a frappé fort en Amérique du Sud.

En compagnie de votre serviteur Thomas Mekhiche, l’homme qui a réconcilié les Bilardistes avec les Menottistes, tout en étant l’ancien maître à penser du Sporting Gijon et du Real Valladolid il y a fort longtemps, voici la Quotidienne de Téléfoot.













La quotidienne de Téléfoot, le menu du 06/04 :





Le PSG va intensifier ses efforts pour récupérer Alexis Sanchez

Les joueurs du PSG pas très bavards après leur qualification en 1/2 finale de Coupe de France

Hatem Ben Arfa, pas bavard mais poli !

Patrick Kluivert pas fan de la vidéo #LaForceDuDestin de HBA

L'amende salée de Pierre-Emerick Aubameyang après l'affaire du masque

L'incroyable simulation d'un spectateur en Amérique du Sud





Retrouvez également la Quotidienne de Téléfoot sur Facebook, Twitter, Snapchat (telefoot_tf1) et Instagram (telefoot_tf1)













Crédit photo : Dugout.com





Bonus Téléfoot - Revivez La Quotidienne du 05/04