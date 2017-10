La Quotidienne du 05/ : Oblak, Neuer, Buffon... Qui est le meilleur gardien du monde ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

On est jeudi, et comme tous les jours de la semaine, c'est une journée où il nous faut notre ration de foot. Et pour ça, rien de mieux que la Quotidienne ! Avec que du lourd encore aujourd'hui : Drogba, Griezmann, Oblak, Buffon, Costa, Argentine-Pérou, le maillot de l'Allemagne...

Bienvenue à tous, on se retrouve pour la Quotidienne concoctée par Thomas Mekhiche et la bande de Téléfoot !





La Quotidienne de Téléfoot:



Au menu de la Quotidienne de ce jeudi 5 octobre :



- Antoine Griezmann marque un but à l'entraînement à Clairefontaine et se prend pour... Javier "Chicharito" Hernandez

- Alphonse Areola se fait bombarder à l'entraînement et se permet quelques bien belles parades (mais certains coéquipiers pourraient quand même faire l'effort de l'appeler "Alphonse" et non pas juste "gardien"...)

- Diego Costa a retrouvé l'Atlético de Madrid, et à l'entraînement, il se donne à fond, c'est super intense ! (en fait non)

- l'Argentine affronte le Pérou dans un match très crucial dans la nuit de jeudi à vendredi dans le fameux stade surchauffé de la Bombonera; les vice-champions du monde vont-ils manquer le Mondial 2018 ?

- A Phoenix en United Soccer League (le 3e échelon du football aux Etats-Unis), Didier Drogba joue toujours, et il a inscrit un doublé contre Tulsa

- Jan Oblak a réalisé 50 clean sheets (matches sans prendre de buts) alors qu'il n'a encaissé que... 49 buts en Liga. Plus de clean sheets que de buts encaissés donc pour le Slovène !





La question du jour :



Qui est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle ? Jan Oblak ? Manuel Neuer ? Gianluigi Buffon ? Thibault Courtois ? David De Gea ? Un autre ?



Et ce jeudi, il y a encore un cadeau en jeu : le maillot de l'équipe nationale d'Allemagne !





