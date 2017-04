La Quotidienne du 07/04 : Fou et incontrôlable, Diego Costa a encore fait des siennes

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Au menu de la quotidienne de Téléfoot du 5 avril : Diego Costa refait des siennes, la bromance entre David Luiz et Eden Hazard, le chiffre qui plombe le bilan de José Mourinho, le paquet de chips d'Isco qui fait la polémique.

C’est le retour de votre rendez-vous préféré : la Quotidienne de Téléfoot.

Au menu de ce vendredi 7 avril 2017 :

Diego Costa refait des siennes, la bromance entre David Luiz et Eden Hazard fait des ravages, le chiffre qui plombe le bilan de José Mourinho à Old Trafford, le paquet de chips d'Isco qui fait la polémiqueà Madrid, le fils de Patrick Kluivert fait sensation aux Pays-Bas, Pierre-Emerick Aubameyang refait parler de son masque, la guerre des communiqués entre le l’OL, le PSG et la LFP, Antoine Griezmann désiré par toute l’Europe.

En compagnie de votre serviteur Thomas Mekhiche, l’homme qui a réconcilié les Bilardistes avec les Menottistes, tout en étant l’ancien troisième gardien du Sporting Gijon et du Real Valladolid (en même temps), voici la Quotidienne de Téléfoot.













Crédit photo : Dugout.com















