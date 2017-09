La Quotidienne du 06/09: Mbappé, le discours du Prince

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Au menu de la Quotidienne du 06/09, on retrouve du Kylian Mbappé et encore du Kylian Mbappé en ce jour de présentation au Parc des Princes. Mais également Nasser Al-Kelaïfi, Dele Alli et un coup de projecteur sur la Syrie qualifiée pour les barrages du Mondial 2018.