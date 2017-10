La Quotidienne du 06/10 : attention, l'Argentine de Messi en grand danger !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

C'est vendredi, et avant un gros week-end foot, on boucle la semaine avec l'indispensable Quotidienne de Téléfoot ! Au programme aujourd'hui, nous avons l'équipe de France qui s'envole pour Sofia et son grand défi contre la Bulgarie, l'équipe d'Argentine qui est à deux doigts de manquer le prochain Mondial, et aussi les ennuis physiques du Brésil à La Paz, ainsi qu'un maillot des Bleus à gagner.

Vous êtes arrivés sur cette page et c'est parfait : vous êtes au bon endroit, car ici, c'est la Quotidienne, avec Julien Maynard et le reste de l'équipe de Téléfoot !





La Quotidienne de Téléfoot:





Au menu de la Quotidienne de ce vendredi 6 octobre :



- l'envol des Bleus pour Sofia, où ils joueront demain un match très important contre la Bulgarie dans ces éliminatoiress de la Coupe du monde 2018

- sur consoles portables, on fait la course parmi les joueurs de l'équipe de France, et à ce petit jeu, le meilleur, c'est Thomas Lemar

- Kylian Mbappé devrait être titulaire, selon nos informations, samedi contre la Bulgarie, avec Antoine Griezmann à ses côtés et Alexandre Lacazette en pointe

- toujours selon nos informations, Didier Deschamps devrait aussi préférer Blaise Matuidi à Adrien Rabiot dans son onze de départ

- le Pérou est heureux après son 0-0 arraché en Argentine dans l'avant-dernière journée des éliminatoires de la zone Amérique du Sud

- les Argentins, encore une fois peu inspirés en attaque, risquent fort de manquer leur première Coupe du monde depuis 1970

- le match Equateur-Argentine du 11 octobre va être suffocant pour Leo Messi et les siens

- même retraité, le Chilien Ivan Zamorano conserve un excellent jeu de tête, comme on a pu le voir lors d'un match de charité

- d'après la presse people espagnole, c'en serait fini du couple star Shakira-Gerard Piqué (qui a déjà vu son ami Neymar partir pour Paris durant l'été)





La question du jour :



D'après vous, l'Argentine va-t-elle parvenir à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 ?



Et encore un cadeau à gagner ce vendredi (c'est la fête en ce moment). Et quel cadeau : le maillot de l'équipe de France, dédicacé par les joueurs !









Retrouvez également la Quotidienne de Téléfoot sur Facebook, Twitter, Snapchat (telefoot_tf1) et Instagram (telefoot_tf1).



Et retrouvez la Quotidienne du jeudi 5 octobre ici :