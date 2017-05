La Quotidienne du 09/05: Juve-Monaco, c'est Mission: Impossible 2

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Gros programme dans la Quotidienne du 9 mai avec cette demi-finale retour de la Ligue des champions Juventus-Monaco. L'ASM va devoir réaliser un exploit pour faire tomber la Vieille Dame. A voir aussi: Mourinho qui clashe encore Arsenal, Ibrahimovic et son genou-Terminator, et la danse endiablée de Jean-Michel Aulas !

C'est mardi, et après une petite journée de repos, la Quotidienne de Téléfoot est de retour ! Toujours présentée par Thomas Mekhiche, fidèle au rendez-vous*.



Découvrons le programme de ce mardi 9 mai 2017 :

Ce soir, l'AS Monaco se rend à Turin pour y défier la Juventus en demi-finale retour de la Ligue des champions. Et ça se présente mal, compte-tenu de la défaite concédée à l'aller à Louis-II (0-2). La Juve ne perd jamais à domicile : 22 victoires et 3 nuls cette saison. Il faut remonter à avril 2013 pour retrouver trace d'un revers à domicile en Ligue des champions (c'était face au Bayern Munich, futur vainqueur). Statistiquement, Monaco n'a que 3,1% de chances de passer ! Et pourtant, les Monégasques refusent de baisser les bras d'avance. "La tâche est difficile mais je ne pense pas qu'elle soit insurmontable", assure Djibril Sidibé. Allez, on y croit !



Les filles de l'Olympique lyonnais ont remporté leur 11e titre de championnes de France consécutif, avec en prime une victoire tranquille (9-0 !) contre Soyaux. Voilà qui mérite bien une petite danse endiablée signée Jean-Michel Aulas, le président lyonnais !

Ce week-end, Arsenal a battu Manchester United (2-0). Au bout de 13 ans, Arsène Wenger a enfin dompté José Mourinho en Premier League ! Mais même vaincu, le Portugais peut se moquer : "Les fans d'Arsenal sont heureux, dont je suis heureux pour eux. C'est la première fois que je quitte leur stade et qu'ils sont heureux. Quand je quittais Highbury, ils pleuraient. Quand je quittais l'Emirates Stadium, ils pleuraient. Et finalement, aujourd'hui, ils chantent, ils secouent leurs écharpes. Donc c'est top pour eux !"

Mino Raiola est en admiration devant le genou de Zlatan Ibrahimovic. Et les médecins aussi ! Le Suédois devrait être étudié par la science selon Raiola... et là, on s'apercevra qu'en fait, c'était un cyborg.

Lionel Messi a une impressionnante collection de maillots. Par contre, on n'a pas trouvé celui de Cristiano Ronaldo...

Certains gardiens veulent imiter Manuel Neuer. Mais ils feraient mieux d'éviter...

* en même temps, s'il n'était pas là, ça ne serait pas vraiment la Quotidienne hein.





