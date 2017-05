La Quotidienne du 10/05: Rami et l'OM, Favre et Dortmund, Ranieri et Nice... le mercato s'emballe !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Kylian Mbappé a battu un énième record, mais la Juve a éliminé Monaco en demi-finale de la Ligue des champions avec un super Daniel Alves. L'Atletico et le Real se provoquent avant l'autre demi-finale, et le mercato commence à faire couleur de l'encre en France.

La voici, la voilà, c'est la Quotidienne de Téléfoot ! Encore de l'actu foot toute chaude ce mercredo 10 mai. L'inévitable Thomas Mekhiche est là pour vous la présenter.

Tout de suite, le programme de ce mardi 9 mai 2017 :

"Pfff, ça sert à rien, on est éliminés" : Kylian Mbappé a battu le record du plus jeune buteur en demi-finales de la Ligue des champions (18 ans et 140 jours), mais cela n'a pas suffi pour empêcher la Juventus d'éliminer l'AS Monaco avant la finale de la C1. La Vieille Dame l'a emporté 2-1 à Turin avec un but de Daniel Alves, l'homme que le Barça n'a pas retenu l'été dernier... Le Brésilien va disputer sa 14e finale de Coupes d'Europe : 4 avec le FC Séville, 9 avec le FC Barcelone, et donc 1 avec la Juve !

Adil Rami, titulaire au FC Séville, regarde attentivement le projet qui se met en place à Marseille. A BeIN Sports, le défenseur français a confié qu'il s'agit d'un programme "super intéressant" et d'un "beau défi". Des rumeurs envoient aussi Laurent Koscielny sur la Canebière.



En Allemagne, Lucien Favre est pressenti pour remplacer Thomas Tuchel au poste d'entraîneur du Borussia Dortmund, d'après les informations de L'Equipe et RMC Sport. Et selon France Football, si le Suisse quitte l'OGC Nice, Claudio Ranieri serait en pole pour lui succéder.









- Chez les U17, on sait aussi planter de grosse mines lointaines.





