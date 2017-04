La Quotidienne du 11/04 : Tout ce qu'il faut savoir sur Dortmund-Monaco et Juve-Barça

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Pour le 27e épisode La Quotidienne de Téléfoot, place à la Ligue des champions ! Au menu du jour, Grégoire Margotton nous livre les clés des deux premiers chocs des quarts de finale de la Ligue des champions : Borussia-Dortmund-AS Monaco et Juventus-FC Barcelone. Et comme d'habitude, c'est le sympathique Thomas Mekhicke qui présente cette Quotidienne.



Vous verrez également un supporter d'Arsenal fou furieux après la défaite de son équipe face à Crystal Palace. On peut le comprendre, c'est la quatrième défaite de suite à l'extérieur des Gunners, une première sous l'ère Wenger !

De plus, on a déniché pour vous deux boulettes qui valent le détour : celle d'un attaquant et celle d'un gardien. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Enfin, on terminera avec Bernd Schuster, l'ancien entraîneur du Real Madrid qui critique sans détour Cristiano Ronaldo !



La Quotidienne de Téléfoot, le menu du 11/04 :

- La soirée Ligue des champions par Grégoire Margotton

- Un supporter d'Arsenal pète un câble

- Deux boulettes qui pourraient figurer au menu du Fast Foot de Téléfoot

- Bernd Schuster allume Cristiano Ronaldo