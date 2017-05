La Quotidienne du 11/05: Juve-Real en finale ? Pour Zidane, pas d'état d'âme !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Zinedine Zidane va briguer une deuxième victoire consécutive en Ligue des champions en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Ce sera contre la Juve, son ancien club. Mais pour lui, seul le Real compte. A voir aussi : le défi lyonnais contre l’Ajax et le dab raté d’André-Pierre Gignac au Mexique.

Chaud devant, c’est la Quotidienne de Téléfoot ! Du foot, du foot, encore du foot, toujours du foot… Ce jeudi 11 mai ? Bah, du foot, plus que jamais ! Et Thomas Mekhiche en tant que MC.*

Le programme de ce jeudi 11 mai 2017 :

Le Real Madrid a perdu sur le terrain de l’Atlético mercredi soir en demi-finale retour de la Ligue des champions (2-1), mais il est quand même qualifié pour la finale grâce à sa victoire à l’aller (3-0). A Vicente-Calderon, Karim Benzema a enchaîné deux dribbles somptueux qui ont conduit au but d’Isco. C’était génial… mais d’après son coach Zinedine Zidane, l’attaquant ignore comment il s’y est pris !



Coach Zidane, justement, sera-t-il partagé le 3 juin à Cardiff pour la finale de la C1 ? Après tout, face à lui, il y aura la Juventus, son ancien club… Mais pas de quoi déstabiliser le Français : "Aujourd'hui, je suis avec le Real Madrid, qui est le club de ma vie. Ce sera une belle finale". "ZZ" va tenter de conquérir une deuxième Ligue des champions consécutive en tant qu’entraîneur.

D’après le quotidien portugais A Bola, Rui Patricio, le gardien du Sporting, ne serait pas insensible aux rumeurs qui l’envoient à l’Olympique de Marseille. Il serait même plus enclin à rejoindre l’OM que Manchester City ou Arsenal. La raison : le club phocéen serait le seul à lui assurer une place de titulaire indiscutable, à un an du Mondial 2018. Mais il y a un hic : le Sporting demanderait 45 millions d’euros pour céder le meilleur portier de l’Euro 2016.









