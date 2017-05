La Quotidienne du 12/05: Coutinho, la dernière folie du Barça ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

C'est la fin de la semaine, et quoi de mieux que du foot pour commencer le week-end ? Ce vendredi 12 mai s'achève avec l'inévitable Quotidienne de Thomas Mekhiche (et sa superbe chemise) !

Le programme de ce vendredi 12 mai 2017 :

L'Olympique lyonnais est éliminé. Jeudi soir, au Parc OL, il a manqué un petit but aux Rhodaniens pour arracher la prolongation contre l'Ajax Amsterdam (3-1). Vainqueurs à l'aller (4-1), les Néerlandais sortent donc Alexandre Lacazette et les siens aux portes de la finale de la Ligue Europa. La déception est grande à Lyon... Manchester United est l'autre finaliste. Les Red Devils ont dompté le Celta Vigo (1-1 à Old Trafford jeudi soir, 0-1 en Espagne la semaine dernière). Et attention : José Mourinho est déjà dans sa finale, avec son intox habituelle vis-à-vis des médias britanniques.

Coup de chaud en Espagne : la presse catalane annonce que Philippe Coutinho est d'accord pour rejoindre le FC Barcelone. Dans les rangs blaugrana, les joueurs seraient ravis de ce recrutement. A Liverpool, forcément, l'heure n'est pas à la fête... Jürgen Klopp, le coach des Reds, est d'accord pour laisser partir le Brésilien... mais pour 400 millions de livres (soit environ 470 millions d'euros) ! Et vous, qu'en pensez-vous : Coutinho au Barça, bonne ou mauvaise idée ?







La Quotidienne, le menu du 12/05 :

- Première finale européenne pour l'Ajax Amsterdam depuis 21 ans. Et grosse déception pour l'OL, sorti par le club des Pays-Bas en demi-finale de la Ligue Europa.

- Le FC Barcelone est tout proche de réaliser un gros coup en attirant Philippe Coutinho (Liverpool).

- Au Canada, un gardien commet une boulette assez énorme (on est en 2017 mec, c'est plus possible ça...).

- Mamadou Sakho a le look parfait. Michael Jackson est ressuscité.

- Chelsea peut remporter le titre ce vendredi soir à West Bromwich Albion, mais Antonio Conte préfère encore réciter les multiples qualités de N'Golo Kanté.

- Et un but magistral à voir et revoir. Ce lob mes aieuls, ce lob...





