La Quotidienne du 12/06: Lloris, le coup dur !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

C'est le début de la semaine et c'est donc le retour de la Quotidienne ! Ce lundi 12 juin, on revient sur le couac des Bleus en Suède avec cette défaite (2-1) après une erreur du capitaine Hugo Lloris. Un mot mercato aussi avec Verratti, Tolisso, Valbuena, Matuidi... Et les anciens Figo et Drogba n'ont pas perdu leur talent.

ELLE est là ! ELLE, LA QUOTIDIENNE ! Ils vous manquait, ils sont de retour : Thomas Mekhiche, et ses acolytes de Téléfoot, pour commenter l'actualité foot. Ce 12 juin, on revient sur la défaite de l'équipe de France en Suède (2-1) vendredi en éliminatoires du Mondial 2018. La bévue du gardien et capitaine Hugo Lloris coûte cher, mais ses coéquipiers ne lui en veulent pas.



"Il avait ce petit joker à griller, il l'a grillé aujourd'hui. On a confiance en lui, il nous gagnera d'autres matches", assure Antoine Griezmann. Kylian Mbappé ajoute : "Il a fait une erreur mais on ne pas l'accabler."



Pour se changer les idées, les Bleus ont passé du temps avec leurs jeunes fans à Clairefontaine. Et certains d'entre eux ont du potentiel... De futurs internationaux peut-être ?





La Quotidienne de Téléfoot, le menu du 12 juin :



- La défaite très embêtante de la France en Suède



- Mercato PSG : Blaise Matuidi est dans le flou. La Gazzetta dello Sport assure que Marco Verratti veut partir et est prêt à boycotter la reprise de l'entraînement fin juin



- Mercato OL : d'après Kicker, le Bayern Munich va faire une grosse offre pour Corentin Tolisso. Mathieu Valbuena est lui en Turquie pour s'engager avec Fenerbahçe



- Un but, une passe décisive et une victoire 2-1 contre Vancouver : Didier Drogba a réussi ses débuts avec les Phoenix Risign en United Soccer League, le 2e échelon du championnat nord-américain



- A 44 ans, Luis Figo a toujours une belle patte. Le Portugais a signé un maître coup franc lors d'un match caritatif avec les légendes du Real Madrid face à celles de l'AS Rome



Retrouvez également la Quotidienne de Téléfoot sur Facebook, Twitter, Snapchat (telefoot_tf1) et Instagram (telefoot_tf1)



Bonus Téléfoot – Revivez la Quotidienne du 09/06: