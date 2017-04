La Quotidienne du 13/04 : Mbappé et Zidane en mode patron !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Pour ce nouvel épisode de la Quotidienne de Téléfoot du 13/04 : Retour sur les chiffres hallucinants de Kylian Mbappé, le point commun entre Griezmann et Zidane, CR7 centenaire, et Pogba philosophe !

Bienvenue pour ce nouveau chapitre de votre émission préférée : la Quotidienne de Téléfoot !





Pour ce 29ème épisode de la Quotidienne Thomas Mekhiche et son cerveau plus que génial vous ont réservé un bon petit cocktail ! Vous pourrez découvrir les statistiques incroyables de Kylian Mbappé, ainsi que la performance que lui et Ousmane Dembélé ont réalisé ensemble !

Egalement au programme, Fabinho et son manque d’adresse sans conséquence, Griezmann qui devient l’égal de Zizou, Cristiano Ronaldo bat un record, encore un mais celui-ci est hallucinant (comme les autres), une question sur Morata à laquelle vous êtes invités à répondre et enfin Paul Pogba qui dit tout haut ce que tout le monde devrait…dire tout haut !





La Quotidienne de Téléfoot, le menu du 13 avril :

Kilyan Mbappé et Ousmane Dembélé qui rentrent dans l’histoire







Fabinho et son manque de précision





Griezmann Zidane et Pires partagent les mêmes chiffres





Cristiano Ronaldo devient le premier centenaire du football européen





Une question sur l’avenir de Morata





Le point sur l’Olympique lyonnais avant son choc en Ligue Europa





Et Paul Pogba qui ne fait que dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité !













