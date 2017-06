La Quotidienne du 13/06: la nouvelle vague déboule chez les Bleus !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Jour de match, jour spécial ! Ce mardi, l’équipe de France affronte l’Angleterre en amical au Stade de France. Et c’est dans l’antre des Bleus que Thomas Mekhiche et l’équipe de Téléfoot vous donnent rendez-vous pour la Quotidienne. La sélection tricolore va présenter un nouveau visage et les jeunes talents vont pouvoir s’exprimer.

La Quotidienne change ses plans ! L’équipe de France affronte l’équipe d’Angleterre en amical au Stade de France ce mardi 13 juin, et Thomas Mekhiche, votre présentateur adoré, a eu la bonne idée de vous concocter une Quotidienne spéciale depuis l’enceinte de Saint-Denis. Frédéric Calenge et Grégoire Margotton seront là aussi pour vivre avec vous cette rencontre prestigieuse.

Ce dernier rendez-vous des Bleus en cette saison 2016-2017 devrait valoir le coup d’oeil car Didier Deschamps a décidé de profiter de ce match amical pour changer son équipe. Et le sélectionneur va insuffler du sang neuf et jeune dans son onze de départ. D’après les dernières mises en place, seront titulaires : Samuel Umtiti en défense, N’Golo Kanté dans l’entrejeu, Ousmane Dembélé et Thomas Lemar sur les côtés, et Kylian Mbappé en attaque.

Cela fera-t-il trembler les Three Lions, face auxquels les Bleus restent sur trois victoires, un nul et une défaite ? Quelle équipe aligneriez-vous face à l’Angleterre ? Et quels joueurs voulez-vous voir entrer en jeu ? Tous les débats de ce France-Angleterre sont à suivre avec la Quotidienne en direct du Stade de France !





