La Quotidienne du 13/11 : Mbappé martyrise un coéquipier chez les Bleus !

Grosse page équipe de France ce lundi 13 novembre

Grosse page équipe de France ce lundi 13 novembre, à un jour du rendez-vous amical en Allemagne. A l'entraînement, Kylian Mbappé fait des misères à Christophe Jallet (où le respect sérieux ?). A voir aussi, un Ivoirien reconverti fan du Maroc, une séance de tirs au but d'anthologie entre les U19 du Qatar et leurs homologues d'Irak, et la dernière vidéo de Tonton Pat' Evra.

- A l'entraînement des Bleus, Kylian Mbappé glisse un petit pont violent à Christophe Jallet et célèbre ça comme Filippo Inzaghi fêtait un but (c'est dire). Et en plus, Antoine Griezmann cire les pompes du Parisien ! Mais pas de quoi dérider Didier Deschamps, qui ne discute pas quand il veut que Mbappé rentre au château plutôt que de s'entraîner encore.

- La Côte d'Ivoire ne sera pas au rendez-vous du Mondial 2018, mais le Maroc oui (une première depuis 1998). Nous avons croisé un supporter ivoirien qui, un peu désabusé, a décidé de délaisser les Eléphants pour soutenir les Lions de l'Atlas désormais.

- Scénario de dingues dans les éliminatoires du championnat d'Asie U19. Le gardien du Qatar croit qualifier son équipe face à l'Irak en sortant un tir au but décisif. Mais l'arbitre sévit : tir au but à retirer car le portier s'est avancé d'un bon mètre, ce qui est interdit. Et 2e jaune pour le fautif, expulsé donc... Et qu'arriva-t-il ? Son remplaçant, un joueur de champ, a sorti le tir retenté !



- Et des nouvelles de Patrice Evra sur Instagram. A Dubaï, le défenseur s'entraîne en... tractant un gros 4x4, en attendant de retrouver un club. Et rien ne change : Tonton Pat' "love this game", toujours !

- Sinon, d'après Marca, le Real Madrid prépare le prochain mercato d'été et prévoit une enveloppe de 450 millions d'euros (transfert + salaire) pour s'offrir le Parisien Neymar. Crédible ?





