La Quotidienne du 14/04 : Sa Majesté N'Golo Kanté ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Au sommaire de nouvel épisode de la Quotidienne de Téléfoot du 14/04, retrouvez N'Golo Kanté, peut-être futur roi d'Angleterre, Dybala et son histoire d'amour à Turin sans oublier Mourinho en colère !

Pour ce vendredi 14 avril, découvrez le nouvel épisode de votre émission favorite : la Quotidienne de Téléfoot !





Voici le 30ème épisode de la Quotidienne ! En compagnie de votre serviteur Thomas Mekhiche, retrouvez toute l'actualité du monde du football sur un ton décalé et chaleureux ! Aujourd'hui il est question de motivation dans les vestiaires avec de la musique, de la victoire de Lyon dans un contexte délicat, mais aussi de José Mourinho qui s'en prend à ses propres joueurs !

Thomas Mekhiche revient aussi sur N'Golo Kanté qui pourrait rejoindre Eric Cantona, David Ginola et Thierry Henry ! Et Paulo Dybala en sait plus sur son avenir, alors que celui de Paulinho est loin d'être assuré !

Enfin, vous l'avez demandé, Thomas revient avec le courrier des lecteurs ! Eh oui, notre cher journaliste tient à vous répondre !!!





La Quotidienne de Téléfoot, le menu du 14 avril :





Des joueurs qui trouvent un moyen un peu décalé pour se motiver !





Les problèmes autour du Parc OL lors de Lyon – Besiktas





La colère froide José Mourinho contre ses joueurs, mais seulement certains d'entre eux





N’Golo Kanté sur les traces de Cantona, Ginola et Henry





Dybala qui poursuit son histoire d’amour avec la Vieille dame





Paulinho et ses déboires en Chine pour une photo en mauvaise (ou bonne) compagnie !





Et Thomas Mekhiche avec le courrier des lecteurs !









