La Quotidienne du 15/05 - Le "come back" de Ben Arfa ?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Votre Quotidienne est servie ! Thomas Mekhiche et l'équipe de Téléfoot vous font un point sur l'actualité foot du jour avec au programme un best of des déclarations au terme de la 37e journée de Ligue 1, le sacre de Chelsea, le record incroyable du Real Madrid et le doublé d'APG au Mexique.



A une journée du terme de la Ligue 1, Kylian Mbappe, Dimitri Payet ou encore Jean-Michel Aulas réagissent aux performances de leur équipe.

Diego Costa et David Luiz font la fête à leur coach Antonio Conte suite au titre de champion d'Angleterre décroché par les Blues.



Mis au ban du banc du PSG, Hatem Ben Arfa va t-il renouer avec ses ex Nice et Lyon qui lui font des appels du pied ?

Enfin, des nouvelles d'André-Pierre Gignac double buteur et qualifié pour les demi-finales du tournoi de clôture mexicain avec les Tigres de Monterrey.



La Quotidienne de Téléfoot, le menu du 26 avril :

Les meilleurs déclas d'après-match de la 37e journée.



Ben Arfa de retour à Nice ou Lyon. Bonne idée ?



Un record européen pour le Real, le titre n'est pas loin.

Plus rien n'arrête Gignac au Mexique.



Retrouvez également la Quotidienne de Téléfoot sur Facebook, Twitter, Snapchat (telefoot_tf1) et Instagram (telefoot_tf1) !





Bonus Téléfoot – Revivez la Quotidienne du 27/04: