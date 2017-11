La Quotidienne du 14/11 : Et si Ibrahimovic jouait le Mondial 2018 ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Séisme sur la planète football avec la non-qualification de l'Italie pour la Coupe du monde 2018. Evidemment, ça fend le coeur pour "Gigi" Buffon, et ça énerve quelques esprits. La Suède, elle, est qualifiée, et un tweet de Zlatan relance l'idée : et si l'attaquant retrouvait la sélection ? A voir aussi Julian Draxler qui chambre Kylian Mbappé... Que du lourd dans la Quotidienne du mardi 14 novembre.

On est mardi, c'est la trêve internationale, et on a bien sûr rendez-vous avec Thomas Mekhiche et la team Téléfoot pour la Quotidienne du mardi 14 novembre.







- Tristes moments pour l'Italie, qui ne jouera pas le prochain Mondial à cause de son nul 0-0 lundi contre la Suède en barrage retour. La Squadra Azzurra absente d'une Coupe du monde, ce n'était plus arrivé depuis 1958. C'est terrible pour Gianluigi Buffon, en larmes, qui dit adieu à la sélection après 175 matches. Au Canada, un spécialiste explose de colère sur un plateau : comment les quadruples champions du monde ont-ils pu échouer ainsi... Dur.



- La Suède, elle, est aux anges avec cette qualification méritée. Sur Twitter, Zlatan Ibrahimovic, qui a pris sa retraite internationale après l'Euro 2016, a publié un message énigmatique : "We are Zweden ("Nous, la Zuède")". Notez bien le Z qui remplace le S. S'agit-il d'un appel pour un retour en sélection, à 36 ans ? L'ancien attaquant du PSG, désormais à Manchester United, veut-il être du rendez-vous en Russie ?



- A part ça, en Tunisie, on a rencontré un gardien cool. Calme. Zen. Whouaou... regardez-le !



- L'Allemagne accueille la France à Cologne en amical ce mardi soir (à suivre sur TF1). Julian Draxler en a profité pour rendre visite aux Bleus et à ses actuels et anciens coéquipiers au PSG. L'Allemand n'a pu s'empêcher de taquiner Kylian Mbappé : "Tu fais quoi aujourd'hui à l'entraînement ? Rien, comme toujours ?". Boum !



- Et sinon, Didier Deschamps esquive toujours aussi bien le sujet Karim Benzema. Mais un effort, messieurs les journaliste, évitez de lui parler en allemand, car là, on le perd le DD...





