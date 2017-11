La Quotidienne du 15/11 : Martial, Lacazette... trop de talents dans cette équipe de France !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Mercredi 15 novembre, il fait froid, les jours raccourcissent, alors on se requinque grâce à l'équipe de Téléfoot et son n°10 Thomas Mekhiche dans la Quotidienne !





Au menu de la Quotidienne de Téléfoot :



- L'équipe de France a tenu l'Allemagne en échec à Cologne (2-2) en amical mardi, et Mats Hummels a profité de l'occasion pour essayer d'avoir le maillot de Kylian Mbappé.



- Alexandre Lacazette a mis un doublé. Et il est content !



- Didier Deschamps va avoir du mal à choisir ses 23 joueurs pour le Mondial 2018 si tous sont aussi bons dans 7 mois qu'ils le sont aujourd'hui. "C'est au coach de prendre un Doliprane et de faire sa liste !", rigole Samuel Umtiti, encore impérial mardi. "Il va avoir du boulot. C'est sûr qu'il y aura des déçus. C'est comme ça, ça fait partie du football", observe Blaise Matuidi.



- La question du jour : Didier Deschamps pense que les Allemands "sont devant" les Français malgré tout, êtes-vous d'accord ?



- Les Danois se sont qualifiés pour la Coupe du monde face aux Irlandais, et l'ancien Guingampais Lars Jacobsen, reconverti consultant, a "subi" la joie de ses compatriotes mondialistes.



- Zlatan Ibrahimovic de retour en sélection suédoise ? Un sondage dans son pays a été mené, et c'est non à 68%.



- En Algérie, le sélectionneur Rabah Madjer a piqué une grosse colère avec un journaliste. Attention, vent force 5 !







