La Quotidienne du 16/11 : on a trouvé plus cher (largement même) que Mbappé !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Vous avez choisi de cliquer sur cette page pour regarder la Quotidienne de Téléfoot, et c'est l'une de vos meilleures décisions aujourd'hui ! Ce jeudi 16 novembre, vous avez rendez-vous avec Marine Marck et sa team de choc !





Au menu de la Quotidienne de Téléfoot :



- Karim Benzema assure à l'entraînement au Real Madrid. De bon augure avant le derby contre l'Atlético samedi ? Car l'attaquant n'a marqué qu'un seul but en Liga depuis le début de la saison. Antoine Griezmann fait à peine mieux avec deux réalisations. Mais le jeune père de famille n'a pas la pression... "Quand je tenais dans mes bras ma fille que quelques mois, ça, c'était de la pression", assure-t-il.



- Le Pérou s'est qualifié pour la Coupe du monde 2018. Et la terre a tremblé dans le pays. Vraiment, hein ! Les explosions de joie étaient si intenses que les alarmes d'alertes sismiques se sont déclenchées. C'est dire ! Les Péruviens seront donc au Mondial pour la première fois depuis 1982. Du coup, le gouvernement a décrété ce jeudi jour férié ! Hop, la fête continue !



- Question du jour : les Bleus sont dans le chapeau 1 pour la Coupe du monde, alors vous préférez un groupe facile ou un groupe relevé pour l'équipe de France ?



- Pendant ce temps-là, les Citizens Sergio Agüero et Kevin De Bruyne ont pris des cours de... maquillage. On vous laisse apprécier le résultat (bon, c'est moins beau que leur jeu sur le terrain, on vous le dit tout de suite).



- Ah, et Dmitri Rybolovlev, le propriétaire de l'AS Monaco, a vendu une toile de Leonard de Vinci pour la modique somme de 382 millions d'euros. C'est plus que les ventes pharaoniques de cet été ! Eh oui, un tableau vaut plus que Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko et Bernardo Silva réunis...





Retrouvez également La Quotidienne de Téléfoot sur Facebook, Twitter, Snapchat (telefoot_tf1) et Instagram (telefoot_tf1).













Et on est sympa, on vous remet la Quotidienne du mercredi 15 novembre ici :