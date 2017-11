La Quotidienne du 17/11 : le Barça lance l'opération Fekir

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

C'est vendredi, c'est la fin de la semaine, et avant un sacré week-end sport, on prend sa dernière rasade de Quotidienne ! Marine Marck et ses amis de Téléfoot ont préparé une édition aux petits oignons ce vendredi 17 novembre.







Au menu de la Quotidienne de Téléfoot :





- Au Guatemala, on vous a trouvé un golazo de folie. Il est signé Marco Pappa, auteur d'un lob de plus de 60 mètres. Rien que ça !



- D'après le journal catalan Sport, le FC Barcelone songe à recruter Nabil Fekir, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais. L'international français serait l'alternative n°1 des Blaugrana si la piste menant au Brésilien de Liverpool Philippe Coutinho n'aboutissait pas. Alors, on vous pose la question : d'après vous, le Barça est-il le club idéal pour Nabil Fekir ?



- Un saut en Angleterre maintenant, et à Manchester plus précisément. A United, tout va bien pour Anthony Martial, qui marque et fait marquer, avec son club comme en sélection. L'ancien Monégasque évoque sa relation avec son coach José Mourinho, et il n'y a que du love (enfin, de l'amour et beaucoup de travail plutôt). Les Red Devils enregistrent deux bonnes nouvelles : Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic sont de retour et ils pourraient jouer samedi contre Newcastle.



- Toujours en Premier League, on va à Manchester City cette fois : Benjamin Mendy a encore du mal à s'exprimer de façon fluide en anglais. Courage, ça va venir !



- A l'Inter Milan, on prépare les pizzas d'une manière assez spéciale... Chacun ses goûts !



- Cristiano Ronaldo, lui, vise un 5e Ballon d'Or. Puis un 6e, et encore un 7e. Ah, et il veut 7 enfants. Obsédé par le chiffre 7, ce CR7 dites donc... (oh wait).



- Et sinon, en Ligue 1, Lille accueille Saint-Etienne ce vendredi, pour le premier match de Julien Sablé en tant qu'entraîneur des Verts.





Retrouvez également La Quotidienne de Téléfoot sur Facebook, Twitter, Snapchat (telefoot_tf1) et Instagram (telefoot_tf1).









