La Quotidienne du 18/04 : Zidane et Ronaldo défient Ancelotti et Ribéry

Nouvel épisode de la Quotidienne de Téléfoot ! Dans l'opus du 18/04, on retrouve Paul Pogba qui parle de N'Golo Kanté pour se défendre, la chasse lancée en Premier League par Tottenham à la poursuite de Chelsea, ainsi qu'une belle boulette au Pays-Bas, un Zidane très touchant et un curieux passe-temps au Danemark.

Thomas Mekhiche est bien sûr présent, toujours, pour vous donner les dernières infos foot avec son style bien à lui. En Angleterre, Paul Pogba en a un peu marre qu'on le critique parce qu'il ne marque pas assez ou ne distribue pas suffisamment de passes décisives. Le Mancunien s'interroge : et N'Golo Kanté alors ???





Focus aussi sur le choc en Ligue des champions ce mardi avec le quart de finale retour entre le Real Madrid et le Bayern Munich. L'acte II entre Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti. Franck Ribéry et les Bavarois joueront-ils un mauvais tour à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers madrilènes ? Attention à ne pas heurter Zizou en tout cas : en conférence de presse, l'entraîneur français a dit tout l'amour qu'il porte à ses joueurs... "Je suis un homme heureux", confie le sensible ZZ !





Et au Danemark, on s'arrête un instant sur la trouvaille de quelques supporters mécontents de Brondby. Ils ont trouvé "quelque chose" d'original à jeter sur la pelouse. Des oeufs ? Non. Des frisbees ? Non. Des rats morts ? Oui ! Mais ça n'a pas empêché Copenhague de s'imposer...







