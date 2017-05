La Quotidienne du 18/05 - Deschamps-Benzema, la fin de l'histoire ?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Au lendemain de l'officialisation du titre de l'AS Monaco, la Quotidienne revient sur la joie des Monégasques et notamment celle de Benjamin Mendy. La réplique de Didier Deschamps à Benzema, ce jeudi, lors de l'annonce des Bleus sélectionnés est aussi au programme de ce nouveau numéro.

Votre Quotidienne est servie ! Thomas Mekhiche et l'équipe de Téléfoot vous font un point sur l'actualité foot du jour avec au programme la joie en plusieurs épisodes de Benjamin Mendy, la réaction de Didier Deschamps aux déclarations de Benzema et un but contre son camp improbable.

Tout juste sacrés, les Monégasques ont fêté cela comme il se doit dans les coursives du stade Louis-II, le latéral de l'ASM Benjamin Mendy en tête.

Didier Deschamps a livré ce jeudi sa liste des Bleus retenus pour les prochains matches de l'équipe de France. Vingt-six noms mais pas celui de Karim Benzema. Une absence dont le sélectionneur se justifie sans peine.

Didier Deschamps commentera dans la foulée avec plus de sévérité un "like" de KB9 sur une photo postée par son ami Booba.



La Quotidienne de Téléfoot, le menu du 18 mai :

Didier Deschamps répond à Karim Benzema.

Le coach des Bleus aussi remonté contre une photo postée par Booba.

Benjamin Mendy en grande forme pour fêter le titre de l'AS Monaco.

Un csc qui ne peut être que volontaire.



