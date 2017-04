La Quotidienne du 19/04 : Real-Bayern-Barça, une histoire d'arbitrage !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Place à un nouvel épisode de la Quotidienne de Téléfoot. Ce mercredi 19 avril, on revient sur toutes les polémiques du match d'hier entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Il est question d'arbitrage, de critiques, de clashes... Et on parle aussi du rendez-vous de ce soir entre l'AS Monaco et le Borussia Dortmund. Vous avez rendez-vous avec le Salon Ligue des champions de Téléfoot !

Il est là ! C'est l'épisode du jour de la Quotidienne ! Ce mercredi 19 avril, le sommaire est très axé Ligue des champions.



Thomas Mekhiche revient sur le quart de finale retour de la Ligue des champions disputé hier entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Les Madrilènes de Zidane ont éliminé les Bavarois d'Ancelotti (4-2 a.p) grâce notamment à un triplé de Cristiano Ronaldo, alias Monsieur 101 buts en C1. Mais le Portugais a aussi marqué deux de ses trois buts en position de hors-jeu...



Arturo Vidal, expulsé peu avant le début de la prolongation, ne décolérait pas : "Ce genre de vol ne droit pas avoir lieu. A 2-1, nous tenions le match, ils avaient peur et là, l'arbitre a commencé son show. Et ensuite, à dix, c'était très difficile". Son coach Carlo Ancelotti critique aussi l'arbitrage : "Je crois qu'en quarts de finale, il faut mettre un arbitre qui... je ne sais pas... a plus de qualités".



Gerard Piqué, le défenseur du Barça, a posté un message sur Twitter qui en disait long sur son opinion à propos du Real et de l'arbitrage. Réponse de Sergio Ramos, capitaine des Merengue : "Je l'invite à revisionner le match face au PSG et on verra s'il a la même réaction". Nouveau clash entre les deux hommes !



Ce soir, outre le match Barcelone-Juventus où les Catalans tenteront une nouvelle remontada, il y a un gros AS Monaco-Borussia Dortmund à suivre en compagnie du Salon Ligue des champions de Téléfoot ! Grégoire Margotton, Charlotte Namura et Thomas Mekhiche accueillent le nageur Camille Lacourt pour suivre les Monégasques dans leur quête des demi-finales de la Ligue des champions. Les internautes sont bien sûr invités à suivre le match en compagnie des experts Téléfoot : il y a en plus un cadeau à gagner !





