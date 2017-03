La Quotidienne du 20/03 : Un Messi record, Mbappé prince de la Ligue 1, Buffon dans la légende

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Onzième épisode de La Quotidienne de Téléfoot. Au menu du jour : une statistique incroyable sur Lionel Messi, Kylian Mbappé toujours plus fort, Gianluigi Buffon dans la légende de la Juventus Turin, une brouille entre Zidane et Cristiano Ronaldo et une scène bien insolite en Afrique du Sud...