La Quotidienne du 20/04 : Monaco qualifié et tout le craque pour Mbappé

Bonjour à toutes et à tous et bien joué : vous avez trouvé le chemin vers l'épisode du jour de la Quotidienne ! Thomas Mekhiche est là pour parler Ligue des champions.

Et cocorico pour le foot français qui, pour la première fois depuis 2010, aura un représentant au stades des demi-finales. Monaco a validé son billet pour le dernier carré en battant le Borussia Dortmund à domicile (3-1). Les fans monégasques ont vite chaviré dans l'euphorie grâce à un certain Kylian Mbappé.

Le jeune attaquant a scoré dès la 3e minute. Radamel Falcao et Valère Germain l'ont imité plus tard. Mais pour Mbappé, les chiffres deviennent fous. A 18 ans et 4 mois, l'international tricolore est le plus jeune joueur à inscrire cinq buts en Ligue des champions. Avec ses cinq réalisations en quatre matches (huitièmes et quarts de finale), il se hisse déjà parmi les Français les plus prolifiques en C1 dans les matches à élimination directe. On attend la suite, soit face à l'Atlético de Madrid, soit face à la Juventus, soit face à l'Atlético de Madrid !

Un mot du FC Barcelone aussi : contraint au 0-0, le Barça a été éliminé par la Juventus. Et grosse surprise : cela fait plaisir aux quotidiens madrilènes ! Les quotidiens catalans, eux, pensent surtout au Clasico prévu à Santiago-Bernabeu dimanche. Les hommes de Luis Enrique devront absolument gagner pour espérer encore accrocher le titre en championnat.

