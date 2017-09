La Quotidienne du 20/09 - Ronaldo / Messi : c'est l'heure de la guerre des Titans

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Voici La Quotidienne de Téléfoot. Au menu du jour : La guerre des chiffres est lancée entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en Liga, l'absence de Kostas Mitroglou se prolonge du côté de l'OM et un duel bien particulier entre Sergio Agüero et un joueur de football américain.