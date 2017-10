La quotidienne du 20/10 : OM-PSG Régalez-nous !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Au menu de la quotidienne de ce vendredi, Marine Marck vous propose de vous intéresser à OM-PSG de ce dimanche. Découvrez les réactions des supporters et des joueurs avant ce choc ! Retour aussi sur la Ligue Europa et un pseudo supporter d’Everton, une mouche qui embête Monaco et Boateng et Alaba qui se lancent dans la chanson !