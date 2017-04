La Quotidienne du 21/04 : Neymar, Golden Boy foot de l'année 2017 !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Dernier épisode de la Quotidienne cette semaine ! Lyon a réalisé l'exploit à Besiktas et jouera les demi-finales de la Ligue Europa. Le tirage au sort des coupes d'Europe a été effectué : la Juve pour Monaco, l'Ajax pour l'OL ! Neymar, lui, est éliminé avec le Barça, mais le Brésilien peut se targuer d'être le seul footballeur dans le top 100 des personnalités les plus influentes du monde.

C'est parti pour la Quotidienne, avec un dernier épisode copieux pour conclure cette semaine ! Ce vendredi 21 avril, Thomas Mekhiche et l'équipe de Téléfoot vous ont concocté un programme savoureux.



Après Monaco qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, Lyon a brillé en Ligue Europa. Les Gones ont arraché leur qualification pour les demi-finales à Besiktas (2-1, 6 tirs au but à 7). Les Lyonnais pouvaient savourer !



Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions a été effectué : Monaco devra affronter la très redoutable Juventus, avec en plus un match retour à Turin le 9 mai (match aller à domicile le 3). Il faudra être au top pour vaincre une équipe qui n'a encaissés que deux buts depuis le début de la compétition. Deuxième demi-finale : Real Madrid-Atlético de Madrid. Comme une vieille rengaine...



L'Olympique lyonnais a lui hérité de l'Ajax Amsterdam. En quatre confrontations, jamais l'OL n'a battu les Néerlandais. La roue va-t-elle tourner pour eux ? Dans l'autre match, Manchester United se mesurera au Celta Vigo sans Zlatan Ibrahimovic, dont la saison est sans doute terminée après sa grosse blessure au genou droit.



D'après le Corriere dello Sport, Unai Emery va prendre les commandes de l'AS Rome. Monchi serait à l'origine de cette arrivée de l'entraîneur, qui doit parapher un contrat de trois ans. Monchi a très vite démenti l'information. L'Espagnol peut-il quitter le PSG après seulement un an ? Cette rumeur est-elle crédible ?



Neymar, lui, est le seul footballeur nommé par Time Magazine dans le Time 100 2017, classement qui regroupe les 100 personnalités les plus influentes du monde cette année. Cela faisait deux ans qu'aucun footballeur ne s'était invité dans cette liste.





