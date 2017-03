La Quotidienne du 22/03 : Le nouveau maillot de l’OM fuite, la presse espagnole fan de Mbappé, N’Golo Kanté le modeste

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Treizième épisode de La Quotidienne de Téléfoot. Au menu du jour : le nouveau maillot de l’Olympique de Marseille se dévoile sur internet, la presse espagnole encense Kylian Mbappé, Florian Thauvin le plus heureux des hommes, N’Golo Kanté toujours plus modeste, point mercato à Chelsea et plongée dans le passé à Monaco.