La Quotidienne du 22/08 : Messi, Suarez, Neymar : la MSN en mode "Mutinerie"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Au menu de La Quotidienne du mercredi 23 août : Les retrouvailles entre Neymar et les joueurs du FC Barcelone, le barrage retour de Ligue des champions entre l'OGC Nice et le Napoli, l'avenir de Jean Michaël Seri à Nice et le possible changement d'entraîneur à Chelsea.