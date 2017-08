La Quotidienne du 22/08 : Nice veut croire en l'exploit face au Napoli

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Au menu de La Quotidienne du mardi 22 août : Le barrage retour de Ligue des champions entre l'OGC Nice et le Napoli, le 200e but de Wayne Rooney en Premier League et la question de la Quotidienne : Ousmane Dembélé doit-aller au FC Barcelone ?