La Quotidienne du 24/04 : Messi légendaire !

La Quotidienne reprend du service ! Thomas Mekhiche et l'équipe de Téléfoot vous ont préparé un menu aux petits oignons avec forcément, un peu de Clasico, au lendemain de la victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Real Madrid.

Le Barça l'a emporté dimanche soir, avec notamment un but de Lionel Messi dans les arrêts de jeu de la rencontre. Le petit argentin était obligé de célébrer ça dignement. Même si sa célébration lui a valu un carton jaune, elle restera forcément dans les annales. Le Barcelonais a enlevé son maillot pour le montrer au public de Santiago Bernabeu.

Mais un peu plus tôt dans la partie, ce sont Sergio Ramos et Gerard Piqué qui ont attiré l'attention, avec une nouvelle prise de bec. Le défenseur madrilène a reçu un carton rouge qu'il a jugé sévère suite à un tacle sur Lionel Messi. Il a donc discuté arbitrage avec son homologue catalan et évidemment, ils ne sont toujours pas d'accord. Les deux coéquipiers en sélection espagnole se sont alors offert un nouveau clash, qui s'est poursuivi en zone mixte après la rencontre.

Tout sourit à l'AS Monaco ! Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, toujours leader de Ligue 1, le club de la Principauté a en plus eu la chance de voir Anthony Martial inscrire son 25ème but avec Manchester United ce week-end. Et Alors ? Eh bien c'est un but à 10 millions d'euros qui vont directement venir s'ajouter au prix de son transfert déjà exorbitant. Le jackpot, voilà tout ce qu'il manquait à Monaco.

A retrouver également, le gros vent d'Antoine Griezmann à un journaliste et un résultat d'élection qui nous a fait plaisir ! Oui, N'Golo Kanté a été élu par ses pairs meilleur joueur de l'année en Premier League, dimanche soir. Cocorico !

