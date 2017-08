La Quotidienne du 24/08 : Fekir - Ibrahimovic, le retour des Jedi

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Au menu de la quotidienne du jeudi 24 août : la liste des 24 de Didier Deschamps pour les Pays-Bas et le Luxembourg, une fin de mercato agitée à l'AS Monaco et au Paris Saint-Germain, une traductrice bien spéciale pour l'OM, le but magnifique de Cristiano Ronaldo et la question du jour.