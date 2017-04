La Quotidienne du 25/04 : le PSG blinde Cavani

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Comme tous les jours, la Quotidienne fait le tour de l'actualité du ballon rond avec Thomas Mekhiche et l'équipe de Téléfoot. Et avant la demi-finale de Coupe de France entre le PSG et Monaco mercredi soir, l'un des deux entraîneurs nous ment !

Unaï Emery est persuadé que son homologue monégasque va aligner ses meilleurs joueurs sur la pelouse du Parc des Princes. Leonardo Jardim, lui, assure qu'il va procéder à une large revue d'effectif avant les échéances importantes qui attendent l'ASM. Qui ment ? Qui dit vrai ? Réponse au coup d'envoi.

Une chose est certaine, Edinson Cavani sera bien titulaire dans les rangs parisiens. Et il a quelque chose à fêter. Le Paris Saint-Germain a officialisé mardi soir la prolongation de contrat de son attaquant vedette jusqu'en 2020. Auteur de 44 buts en 44 matchs, l'international uruguayen réalise une saison tout simplement exceptionnelle.

A Monaco aussi on a le sourire. Il suffit de voir comment Benjamin Mendy, Kylian Mbappé et Thomas Lemar s'éclatent à la piscine pour comprendre que l'ambiance est au beau fixe dans le vestiaires de l'ASM.

Quoi qu'il en soit, si André-Pierre Gignac regarde cette demi-finale, on peut dire sans trop se mouiller qu'il soutiendra Monaco. La première raison est que si le PSG remporte la Coupe de France cette année, il dépassera l'OM au classement des clubs les plus titrés dans cette compétition. La seconde est tout simplement qu'il "déteste" le PSG. Ce lui qui le dit. Dans une interview accordée à un magazine mexicain, il a expliqué qu'il préférait "mourir que de signer" là-bas et qu'il a "crié" au point de faire peur à sa femme sur le sixième du Barça contre le PSG en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Le Barça justement, était également dans l'actualité de ce mercredi. Sport nous apprend que Jérémy Mathieu est tout simplement black-listé chez les Catalans. Le défenseur français paye sa première période complètement ratée contre la Juventus lors du quart de finale aller de Ligue des champions.

Enfin, on termine avec un peu de douceur. On peut s'appeler Julia Roberts et devenir rouge écarlate quand Cristiano Ronaldo vient nous faire la bise.

