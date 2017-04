La Quotidienne du 25/04 : Zizou déjà menacé ?

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Votre Quotidienne est servie ! Thomas Mekhiche et l'équipe de Téléfoot vous font un point sur l'actualité foot du jour avec au programme, un peu de Zizou, un peu de Giroud et des histoires de gardiens.

La presse madrilène tombe sur Zidane. Après la défaite du Real Madrid dans le Clasico dimanche, l'entraîneur madrilène est la cible de toutes les critiques. La priorité des dirigeants madrilènes cette année, c'est la Liga. Et si les Merengue ne sont pas champions, ça pourrait chauffer pour ZZ...

L'Olympique de Marseille, de son côté, prépare son mercato estival. D'après les médias anglais, les dirigeants phocéens sont prêts à faire le forcing pour enrôler Olivier Giroud. Mais il ne sera pas simple de l'arracher à Arsenal, qui veut conserver son attaquant international tricolore.

Enfin, La Gazzetta dello Sport a dévoilé le classement des gardiens les mieux payés au monde. And the winner is... Manuel Neuer ! Voilà de quoi donner le sourire au dernier rempart du Bayern Munich, dont la saison est déjà terminée à cause d'une fracture du pied.

La Quotidienne de Téléfoot, le menu du 25 avril :

La presse madrilène se paye Zinedine Zidane.

L'Olympique de Marseille à fond sur Olivier Giroud.

Découvrez le pire hors-jeu du monde !

Et puis le classement des gardiens les mieux payés au monde dominé par l'Allemand Manuel Neuer.

Retrouvez également la Quotidienne de Téléfoot sur Facebook, Twitter, Snapchat (telefoot_tf1) et Instagram (telefoot_tf1) !





Bonus Téléfoot – Revivez la Quotidienne du 24/04 :