La Quotidienne du 25/10: Nketiah, futur crack?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Au menu de la Quotidienne de ce mercredi 25 octobre, Daniel Alves toujours prompt à se faire remarquer, Patrice Evra de retour dans le onze marseillais et son président Franck McCourt qui fait un mini mea-culpa. Côté terrain, la révélation Eddie Nketiah et un but qui risque de vous scotcher sur place.