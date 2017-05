La quotidienne du 26/05 : Le grand ménage !

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Retrouvez votre Quotidienne du vendredi avec un programme chargé ! Le maire de Troyes veut faire une statue à Benjamin Nivet après son but lors du barrage aller, jeudi. André-Pierre Gignac, de son côté, sauve les Tigres et Pierre-Emercik Aubameyang veut quitter le Borussia Dortmund.

La Quotidienne est là ! Thomas Mekhiche, de retour après deux jours d'absence, vous fait le point sur l'actualité foot du jour. Et on commence avec le barrage aller entre Troyes et Lorient, jeudi soir au stade de l'Aube. Buteur dans les arrêts de jeu, Benjamin Nivet a permis aux Troyens de l'emporter 2-1. Et pour ce but, François Baroin, le maire de la ville, compte bien le remercier : "Je crois qu'il va falloir trouver une place dans la ville pour lui faire une statue."

On retrouve également les trois frères Pogba qui font la fête. Après la victoire et le but du plus jeune de la fratrie, Paul, lors de la finale de la Ligue Europa avec Manchester United face à l'Ajax Amsterdam (2-0), le trio s'est lancé dans une fameuse PogDance.

Du côté de Manchester City, on dégraisse. Quatre joueurs en fin de contrat ont quitté le club en un après-midi. Gaël Clichy, Bacary Sagna, Willy Caballero et Jesus Navas ne porteront plus le maillot citizen la saison prochaine. Toujours au rayon mercato, Pierre-Emerick Aubameyang, lui, veut quitter le <strong>Borussia Dortmund</strong>. Il l'a fait savoir à ses dirigeants alors que le Borussia dispute samedi, son dernier match de la saison à l'occasion de la finale de la Coupe d'Allemagne contre l'Eintracht Francfort. Il pourrait rejoindre le PSG, le Milan AC ou... le club chinois du Tianjin Quanjian qui lui proposerait 26 millions d'euros pas saison. Ça fait forcément réfléchir !

A l'autre bout du monde, André-Pierre Gignac s'éclate. Avec un doublé en fin de match, il a permis aux Tigres d'arracher un match nul en finale aller du tournoi de clôture du Championnat mexicain (2-2) contre Guadalaraja.

Enfin, on ne comprend plus rien à ce que dis Antoine Griezmann. Après avoir déclaré qu'il avait 6 chances sur 10 d'aller à Manchester United la saison prochaine, il sous-entend désormais qu'il sera encore à l'Atletico Madrid : "Je viendrai encore plus affamé que jamais. La saison prochaine, j'espère qu'il y aura un bon recrutement, et qu'on construira une bonne dynamique."

