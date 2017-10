La Quotidienne du 26/10 : Super Mario en Russie ?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Au menu de la Quotidienne de ce jeudi 26 octobre, retour sur les résultats-surprises de la coupe de la Ligue, Gary Lineker et l'arrivée de Claude Puel à Leicester et le cas Mario Balotelli. Un ouverture, un but de Raphaël Guerreiro qui ne devrait pas vous laisser insensible.