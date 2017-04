La Quotidienne du 27/04 : les supporters encensent Cavani

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Votre Quotidienne est servie ! Thomas Mekhiche et l'équipe de Téléfoot vous font un point sur l'actualité foot du jour avec au programme des supporters du PSG aux anges, un Camp Nou aux pieds de Messi et un Gignac malheureux.

Le Paris Saint-Germain l'a emporté haut la main hier soir en demi-finale de Coupe de France (5-0) et, comme il est de coutume (ou presque) cette saison, Edinson Cavani y est allé de son but pour le plus grand bonheur des supporters parisiens qui ne voient plus que par leur attaquant uruguayen.



La célébration de Lionel Messi devant les travées de Bernabeu lors du Clasico n'a échappé à personne et surtout pas aux supporters catalans. Ces derniers lui ont rendu un vibrant hommage hier soir lors de la 34e journée de la Liga (victoire 7-1 face Osasuna) et fêté comme il se doit ses 500 buts (+ les 2 d'hier soir) sous les couleurs blaugranas.

Pour Gignac et Monterey, les années se suivent et se ressemblent. Déjà battus la saison dernière en finale de la Ligue des champions de la Concacaf, les Tigres ont vu le titre leur échappé ce mercredi lors d'une courte défaite à domicile face à la formation mexicaine de Pachuca (1-1, 0-1).



