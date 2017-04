La Quotidienne du 28/04 : Les Monégasques vont-ils tout rafler ?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Avant un nouveau week-end de football, la Quotidienne de Téléfoot revient sur les Trophées UNFP dont les nominés ont été révélés hier. Neymar et une simulation qui porte bien son nom sont également ont également au programme de ce nouveau numéro.

Votre Quotidienne est servie ! Thomas Mekhiche et l'équipe de Téléfoot vous font un point sur l'actualité foot du jour avec au programme les Trophées UNFP, un dribble à nul autre pareil de Neymar et la simulation la plus désespérante de l'année.



L'AS Monaco lorgne plus que jamais sur le titre de la Ligue 1 et pourrait voir son beau parcours récompensé par des distinctions personnelles lors de la prochaine cérémonie des Trophées UNFP. Bernardo Silva peut ainsi succéder à Marcelo Gallardo couronné du titre de meilleur jouer en... 2000, et Leonardo Jardim à Didier Deschamps titré en 2004.

Pour les Verts de l'ASSE en revanche, les chances sont nulles de briller au palmarès aà la grande colère de Christophe Galtier surpris de l'absence de Stéphane Ruffier parmi les nominés.



Si vous voulez la jouer comme Neymar, le Brésilien vous présente un jongle qui, une fois n'est pas coutume, est certainement de votre niveau.



Enfin, coup de projecteur sur le championnat grecque avec une simulation qui devrait vous donner le sourire avant le week-end.



