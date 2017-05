La Quotidienne du 29/05 : Matuidi doit-il rester au PSG ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Retrouvez la Quotidienne avec un Thomas Mekhiche au top de sa forme ! Et pour le début de semaine, votre journaliste préféré vous a concocté un mélange de fraicheur pour vous remettre de ce week-end caniculaire ! Au menu, le Mercato de l’OM, le PSG et Matuidi et une simulation comme vous n’en n’avez jamais vue !