La Quotidienne du 29/09: Clash !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Au programme de ce nouveau rendez-vous très riche de la Quotidienne, un retour sur les résultats des clubs français en Europa League, les justifications de Deschamps sur sa liste des 22, le nouveau bolide de Ronaldo, Man City et ses blessés, et Aubameyang au coeur d'un clash entre La Fouine et Booba