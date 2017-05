La Quotidienne du 30/05 : Mercato, la chasse est ouverte !!!!

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Pas de repos pour la Quotidienne ! En plus de vous amener du beau temps et le soleil, Thomas Mekhiche vous fait faire le tour de l’actualité du monde du football ! Il fait le point sur Monaco et un possible exode à venir, Verratti qui pourrait partir, et le Mercato de l’OM avec l’aide de Marc Benoit ! La Quotidienne c’est parti !