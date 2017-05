La Quotidienne du 31/05 : Inside Clairefontaine !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Bienvenue pour un nouvel épisode de la Quotidienne ! Thomas Mekhiche vous donne un avant-goût de la finale de la Ligue des Champions avec la rivalité entre Sergio Ramos et Gerard Pique avec une bonne pointe d’humour ! Toujours dans le domaine humoristique, Jardim nous montre à quel point il est prêt à se moquer de lui-même, alors que Didier Deschamps sur une note plus sérieuse s’invite dans le débat autour de l’avenir de Kylian Mbappé, et Cristiano Ronaldo évoque la supériorité du Real Madrid à quelques jours de la finale contre la Juventus !







La Quotidienne de Téléfoot, le menu du 31 mai :

Sergio Ramos contre Gerard Piqué : nouvel épisode !

Didier Deschamps s’invite dans les discussions autour du futur de Kylian Mbappé





Leonardo Jardim pratique l’autodérision avec talent

Cristiano Ronaldo évoque la supériorité du Real Madrid !





