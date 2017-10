La Quotidienne du 31/10 : Deschamps 2020 !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Au menu de la Quotidienne de ce mardi, la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus ! Egalement le point sur la Ligue des Champions qui fait son retour ce mardi avec le PSG qui est très proche de se qualifier en huitième de finale ! On vous parle aussi du retour de N’Golo Kanté, et d’un Diego Simeone qui aime les défis. Avec aussi un but remarquable venu du football féminin !