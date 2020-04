Raiola (agent d'Ibrahimovic) : "Fournier est un c..."

L'agent Mino Raiola, représentant notamment de Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba, a accordé un entretien exclusif à Téléfoot. Avant OL-PSG ce dimanche soir, l'agent a insulté l'entraîneur lyonnais Hubert Fournier. Il avait déjà dérapé récemment à propos de Pep Guardiola.

Téléfoot a rencontré Mino Raiola, de passage à Paris, l'un des agents les plus influents de la planète foot. Cet homme à la forte personnalité est entre autres l'agent de Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi et Paul Pogba.Et il ne manie que rarement la langue de bois. La preuve...

"Aucun respect pour Fournier"

Il est aujourd'hui devenu incontournable sur le marché des transferts mais apparement cela ne lui suffit plus. Mino Raiola aime la lumière que les médias peuvent lui procurer et il n'hésite plus a dépassé les limites de la bienséance pour se faire remarquer. Quelques semaines après que Guardiola en ait pris pour son grade - "Guardiola est une merde" dixit l'agent néerlandais - c'est un autre entraîneur, français celui-ci, en la personne d'Hubert Fournier, le coach de l'OL, qui a fait les frais de la truculence du personnage. Pour avoir osé pointer du doigt l'attitude de Zlatan Ibrahimovic envers le corps arbitral, voilà ce que Raiola lui répond : "C'est un connard ! Quelqu'un qui dit quelque chose comme ça, c'est un connard, a expliqué Mino Raiola. Je pense que les arbitres sont suffisamment forts et grands pour se défendre. Je ne pense pas que sur son banc de touche, il ait toujours dit ‘‘Monsieur'' à l'arbitre. Je ne peux pas avoir beaucoup de respect pour une personne qui dit des choses comme ça. Je trouve que c'est inutile de lui répondre. Il devrait peut-être attaquer Zlatan quand ils sont en tête à tête." Classe ! En d'autres termes, on ne touche pas à sa poule aux oeufs d'or.

Ibra, sa poule aux oeufs d'or

C'est grâce au Suédois que Mino Raiola a fait une entrée tonitruante sur le marché français, en juillet 2012, en négociant avec le Brésilien Leonardo le transfert à Paris de son poulain, en provenance du Milan AC. Depuis 2003, date de leur rencontre à Amsterdam, l'influent impresario de 47 ans et le buteur scandinave forment l'un des tandems les plus soudés et lucratifs du football européen. L'agent polyglotte a généré près de 170 millions d'euros d'indemnités de transferts avec "Ibra", qui lui a rapporté en échange plus de 15 millions d'euros de commissions cumulées. On comprend mieux pourquoi il veille à ce que l'on écorne pas l'image de celui qui l'a fait roi sur le marché des transferts.

"Pogba va battre le record des transferts"

Réputé pour ses déclarations chocs - on vient d'en avoir un aperçu -, Raiola fait partie des agents les plus influents de la planète football. Outre Ibra, il s'occupe notamment de Mario Balotelli, Blaise Matuidi ou encore Paul Pogba. Avec ce dernier, c'est une nouvelle perle rare qu'il peut exposer à la face du monde. "Paul, il sait quoi faire et comment le faire. Et il a deja commencé. Aucun joueur de 21 ans n'a déjà montré au monde ce que Paul fait, à savoir diriger une équipe telle que la Juve. Il peut aller dans six équipes. Il faudra que ce soit le moment juste, pour lui notamment. Ce qui est sûr, c'est qu'il va battre le record des transferts. Il n'y a qu'une Mona Lisa dans le monde." Une seule Mona Lisa mais une métaphore culturelle qu'il peut servir à plusieurs sauces. C'est en effet ainsi qu'il avait qualifié Zlatan dans un passé pas si lointain.

S'il suscite des jalousies dans le milieu, Mino Raiola n'en a cure. La réalité dit qu'il est un accélérateur de carrière pour ses joueurs. Et généralement, ceux-ci le lui rendent bien.