Ranieri raconte ses premiers échanges avec N'Golo Kanté

Claude Ranieri, entraîneur de Leceister, leader de Premier League, se livre sur la success-story de son équipe mais aussi sur la rencontre avec ses joueurs dont le Français N'Golo Kante.

Sur le site américain " the players tribune", le coach des Foxes s'est livré sur la folle réussite de son équipe, en tête de la Premier League. L'occasion d'en savoir plus la vie du club qui domine le foot anglais et sur ses protagonistes.



Un rêve éveillé

L'objectif de Leicester avant le début de saison était clairement le maintien. Le voilà leader de son championnat avec six points d'avance. Si les Foxes ne commettent pas de faux pas d'ici la fin, ils pourraient être sacrés pour la première fois de leur histoire. "Quarante points, c'était notre objectif au début de saison. C'était le total dont nous avions besoin pour rester en Premier League. Je ne m'imaginais évidemment pas que nous serions premiers avec 69 points. Il y a une an jour pour jour, l'équipe était dernière." Le Technicien Italien raconte cette folle saison marquée par des joueurs d'exception : Jamie Vardy, Rihad Mahrez et bien sur N'Golo Kante.

" Ne cours pas après chaque ballon, ok ?"

Ranieri revient avec beaucoup d'humour sur sa première rencontre avec l'ancien Caennais : " Il courrait tellement que je me suis dit qu'il avait des piles dans son short", décrypte Claude Ranieri dans sa tribune à cœur ouvert, alimentée d'anecdotes croustillantes. " Il n'arrêtait jamais, même à l'entraînement.J'ai été contraint de lui dire : Hey, N'Golo, ralentis. Ralentis. Ne cours pas après chaque ballon, ok ? Il me répond : Ok, coach. Oui, ok. Dix secondes après, il courait partout. Je lui ai dit : Un jour, je vais te voir centrer et être à la réception de ta propre passe ! Il est incroyable."