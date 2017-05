La réaction piquante d'Emmanuel Macron quand l'OM perd [Vidéo]

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le nouveau président de la République est fan de l'Olympique de Marseille. Et autant dire que lorsque son équipe s'incline, Emmanuel Macron perd (légèrement) le contrôle de lui-même. Et cela même si son épouse "s'en fout" !

Un Marseillais à l'Elysée. Après Nicolas Sarkozy (2007-2012), fan revendiqué du Paris Saint-Germain, et François Hollande (2012-2017), qui supporte le Red Star ainsi que l'AS Monaco et le FC Rouen, Emmanuel Macron va présider la France. Et le nouveau chef d'Etat est un supporter de l'Olympique de Marseille. Il en avait fait la confidence dans Quotidien, l'émission de TMC présentée par Yann Barthès le 13 mars dernier.

L'OM perd... et là, c'est le drame pour Macron

Être fan, ce n'est pas toujours facile. Une victoire peut vous mettre dans un état euphorique comme une défaite peut vous miner le moral. Dans le documentaire <em>Les Coulisses D'Une Victoire</em> diffusé sur TF1 lundi 8 mai, on partage un moment de grosse frustration avec celui qui était alors encore seulement candidat à l'élection présidentielle.

La scène se passe le 1er mars dernier. Ce jour-là, Emmanuel Macron a vécu une journée mouvementée à Paris : en visite au Salon de l'Agriculture, il a reçu un œuf sur la tête. Le candidat d'En Marche ! préfère en rire. Par contre, avec le foot, pas question de rigoler. Ce soir-là, l'Olympique de Marseille s'incline à domicile face à l'AS Monaco en huitièmes de finale de la Coupe de France (3-4 a.p). Et quand Macron reçoit l'information sur son téléphone... ça pique :

"Oh merde ! Deuxième fois, putain !", crie l'ancien ministre de l'Economie, pourtant réputé pour s'exprimer en des termes moins fleuris.

VOIR LA VIDÉO D'EMMANUEL MACRON TRÈS DÉÇU PAR LA DÉFAITE DE L'OM



Son mari souffre... mais Brigitte Macron "s'en fout" !

Emmanuel Macron fait référence à la seconde défaite des Phocéens face aux Monégasques au Vélodrome après le revers concédé en Ligue 1 (1-4) le 15 janvier. Cette fois, en Coupe de France, Marseille a fait meilleure figure, mais le résultat énerve fortement le candidat. Son épouse Brigitte s'inquiète. "Quoi donc ?", demande-t-elle.

"Bah Monaco qui a battu l'OM à Marseille...", lui répond son mari, bougeon. De toute évidence, le sujet n'est pas si grave pour Brigitte Macron... "Ah non mais on s'en fout !", s'exclame-t-elle avant de demander à Emmanuel Macron... où se trouve un RIB qu'elle lui a remis le matin même.

Chacun ses priorités... Mais quand on a le cœur marseillais, pas sûr qu'une défaite des Ciel et Blanc puissent être balayée d'un simple "On s'en fout" !