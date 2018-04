Real-Atlético : Griezmann répond à Ronaldo

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le Real et l'Atlético se sont neutralisés à l'issue du derby madrilène. Griezmann a égalisé après l'ouverture du score de Ronaldo.

Un but d'Antoine Griezmann a privé le Real Madrid d'une victoire face à l'Atlético Madrid, alors que Cristiano Ronaldo avait ouvert le score.





Derby animé

C'était un derby animé, comme on pouvait s'y attendre. Si ni le Real Madrid ni l'Atlético Madrid ne peut priver le FC Barcelone d'un nouveau sacre en Liga, il reste l'enjeu de la deuxième place et l'honneur de l'emporter face à son rival. Il y a donc eu du spectacle à Santiago Bernabeu, malgré un score qui ne reflète pas l'implication des deux équipes encore engagées sur la scène européenne. Pour les Merengue, il fallait gagner à tout prix pour revenir à un petit point des Colchoneros au classement.





Griezmann répond à Ronaldo

Et Cristiano Ronaldo croyait sans doute avoir fait le plus dur en prenant, enfin, le meilleur sur Oblak, le gardien de l'Atlético étant dans une forme olympique. Le Portugais a ouvert le score d'une volée grâce à un centre de Bale (53e). Immense, Cr7 a trouvé le chemin des filets pour le 10e match de rang avec le Real. Un monstre. Mais, en face, Antoine Griezmann n'avait pas dit son dernier mot. Car, quelques minutes plus tard, le Français a bien suivi une frappe de Vitolo repoussée par Navas (57e). Derrière, les deux gardiens ont réalisé les parades qu'il fallait pour empêcher le score de bouger.





L'Atlético garde son avance

Au final, le Real Madrid manque l'occasion de mettre la pression sur l'Atlético Madrid dans la dernière ligne droite. En effet, avec ce match nul, les Colchoneros, qui visent la Ligue Europa, conservent leur matelas de quatre points d'avance au classement. Ils peuvent donc envisager cette place de dauphin tant méritée au regard de leur saison.